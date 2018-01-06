Поляк Камил Стох стал победителем "Турне четырех трамплинов"

ТАСС, 6 января. Камил Стох из Польши занял первое место на четвертом этапе ежегодного соревнования по прыжкам на лыжах "Турне четырех трамплинов", который прошел в немецком Оберсдорфе. Спортсмен показал результат 275,6 балла.

Вторым стал норвежец Андерс Фаннемель (272,4), третий результат показал немец Андреас Веллингер (270,5).

Россиянин Денис Корнилов стал 36-м (94,6), Дмитрий Васильев - 46-м (69,0), Алексей Ромашов - 49-м (61,0).

В общем зачете турнира Стох стал победителем с результатом 1108,8 балла. Второе место занял Веллингер (1039,2), третьим стал Фаннемель (1021,3). Лучший из россиян Евгений Климов - 43-й (310,9).

"Турне четырех трамплинов" прошел с 29 декабря по 6 января в немецких Оберсдорфе, Гармиш-Партенкирхене и австрийских Инсбруке и Бишофсхофене.