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"Барселона" объявила о покупке бразильского футболиста "Ливерпуля" Коутиньо

Спорт
6 января, 22:24 дата обновления: 6 января, 22:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, января. /ТАСС

Игрок подпишет контракт с каталонским клубом на 5,5 лет

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Филиппе Коутиньо

Филиппе Коутиньо

© EPA/ANTONIO LACERDA

ТАСС, 6 января. Бразильский полузащитник английского футбольного клуба "Ливерпуль" Филиппе Коутиньо перешел в испанскую "Барселону". Пресс-служба каталонской команды объявила о достижении соглашения между двумя клубами по трансферу игрока.

25-летний Коутиньо подпишет с "Барселоной" контракт на 5,5 лет. В контракте бразильца будет прописана сумма отступных в размере €400 млн.

В ближайшее время появится точная информация о том, когда футболист присоединится к клубу и когда состоится его презентация.

Как сообщали британские и испанские СМИ, в числе которых The Times и Sky Sports, "Барселона" заплатила "Ливерпулю" 160 млн евро, из которых 40 млн предусмотрены в качестве бонусных выплат. Таким образом, переход Коутиньо станет третьим по сумме трансфером в истории футбола. В августе 2017 года "Барселона" получила €222 млн, после того как бразильский нападающий команды Неймар выкупил свой контракт и перешел во французский ПСЖ. Также в августе французский нападающий Килиан Мбаппе перешел из "Монако" в ПСЖ на правах аренды на один сезон с опцией выкупа в размере €180 млн.

Коутиньо выступает за "Ливерпуль" с 2013 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 20 матчей в различных турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал девять результативных передач. В активе игрока восемь голов в 32 матчах за сборную Бразилии.

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