СМИ: английский "Эвертон" может купить футболиста "Зенита" Ригони за €40 млн

ТАСС, 7 января. Английский футбольный клуб "Эвертон" планирует купить аргентинского полузащитника санкт-петербургского "Зенита" Эмилиано Ригони. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на журналиста издания The Gazette Джерарда Лилли.

Отмечается, что стороны договариваются о переходе полузащитника в "Эвертон" в летнее трансферное окно. Английский клуб заплатит отступные, которые прописаны в контракте игрока. По информации журналиста, отступные за Ригони составляют порядка €40 млн.

Ригони перешел в "Зенит" летом 2017 года из аргентинского "Индепендьенте". В составе российского клуба он провел 16 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал три голевые передачи. Все шесть мячей он забил в шести матчах Лиги Европы.