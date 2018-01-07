Экипаж Николаева стал третьим на первом этапе ралли "Дакар" в зачете грузовиков

ТАСС, 7 января. Экипаж Эдуарда Николаева из российской команды "Камаз-мастер" занял третье место на стартовом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков. Спецучасток между городами Лима и Писко длиной 31 км российский экипаж преодолел за 25 минут 44 секунды.

Победил на этапе экипаж чеха Алеша Лопраиса на "Татре", который преодолел дистанцию за 25 минут 15 секунд. Второе место занял голландец Мартин ван ден Бринк на "Рено" (отставание 22 секунды). Экипаж Николаева является действующим победителем ралли-рейда.

Экипаж "Камаз-мастер" Антона Шибалова показал пятый результат (+1.18), Дмитрия Сотникова - седьмой (+1.48), Айрата Мардеева - восьмой (+2.11).

Спустя пять лет маршрут "Дакара" вновь проходит по территории Перу, затем участники направятся в Боливию и Аргентину. На "Дакаре" 2018 года организаторы решили отказаться от нескольких этапов по аргентинской пампе с завершением марафона в Буэнос-Айресе, финиш нынешнего "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.

Результаты первого этапа:

Грузовики

1. Алеш Лопраис (Чехия, "Татра") - 25.15

2. Мартин ван ден Бринк (Нидерланды, "Рено") +0.22

3. Эдуард Николаев (Россия, "Камаз") +0.29

...5. Антон Шибалов (Россия, "Камаз") +1.18

...7. Дмитрий Сотников (Россия, "Камаз") +1.48

8. Айрат Мардеев (Россия, "Камаз") +2.11

Автомобили

1. Нассер Аль-Аттия (Катар, "Тойота") - 21.51

2. Бернхард тен Бринке (Нидерланды, "Тойота") +0.25

3. Николас Фукс (Перу, "Боргвард") +00.34

...38. Иван Шихотаров (Россия, "Тойота") +7.58

...46. Андре Виллаш-Боаш (Португалия, "Тойота") +11.01

...67. Сергей Шихотаров (Россия, "Тойота") +25.11

Квадроциклы

1. Игнасио Касале (Чили, "Ямаха") - 27.32

2. Сергей Карякин (Россия, "Ямаха") +1.00

3. Пабло Копетти (Аргентина, "Ямаха") +2.59

Мотоциклы

1. Сэм Сандерленд (Великобритания, КТМ) - 20.55

2. Адриен ван Беверен (Франция, "Ямаха") +0.33

3. Пабло Кинтанилья (Чили, "Хускварна") +0.56

Багги

1. Анибаль Альяго (Перу, "Поларис") - 31.27

2. Хосе Луис Пенья Кампо (Испания, "Поларис") +3.01

3. Клод Фурнье (Франция, "Поларис") +3.23.