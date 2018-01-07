Шибалов сообщил, что его экипаж на первом этапе ралли "Дакар" не рисковал из-за трассы

ТАСС, 7 января. Экипаж Антона Шибалова из российской команды "КамАЗ-Мастер" решил перестраховаться и не рисковать понапрасну на первом этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков из-за опасной трассы. Слова спортсмена приводит пресс-служба команды "КамАЗ-Мастер".

Спецучасток между перуанскими городами Лима и Писко длиной 31 км экипаж Шибалова преодолел с пятым результатом, отстав от ставшего первым экипажа чеха Алеша Лопраиса из команды "Татра" (25 минут 15 секунд) на 1 минуту 18 секунд.

"Это даже не пролог, а полноценный спецучасток, который организаторы обычно делают либо во второй половине, либо ближе к середине гонки, когда экипажи уже успевают "вкатиться" в гонку, - сказал Шибалов. - Песок довольно коварный, были и опасные места. Много обрывистых дюн, где выпрыгнуть можно было с последствиями, поэтому мы сочли, что лучше перестраховаться и проехать этап, не рискуя понапрасну".

Еще один экипаж "КамАЗ-Мастер" во главе с Айратом Мардеевым финишировал с восьмым временем (+0.02,25). Мардеев отметил, что его экипаж всегда начинает "Дакар" довольно осторожно.

"В 2013 году мы здесь уже стартовали, поэтому этот участок нам немного знаком. Редко за девятилетнюю историю моих "Дакаров" бывали такие непростые стартовые допы. Он короткий, но приключений на нем можно было найти, но мы традиционно начинаем гонку довольно осторожно, редко наш экипаж на первом этапе показывает результат выше седьмого места. К тому же сегодня много было следов, оставленных машинами местных зрителей, и вполне легко можно было ошибиться и не взять навигационную точку", - сообщил Мардеев.

Второй этап "Дакара" в зачете грузовиков, который пройдет в Писко со спецучастком протяженностью 267 км, стартует 7 января в 22:11 мск. Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.