Барьерист Константин Шабанов стал первым победителем стартового этапа Зимнего тура ВФЛА

ТАСС, 7 января. Константин Шабанов, пробежавший 60 метров c барьерами за 7,76 секунды, стал первым победителем стартового этапа Зимнего легкоатлетического тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), который в воскресенье проходит в Екатеринбурге.

Финал мужского бега на 60 метров с барьерами был первым в программе "Рождественских стартов" - Мемориала Яламова. Второе место занял Алексей Дремин (7,89), третье - Сергей Солодов (7,98). В воскресенье будут также разыграны медали в беге на 60, 300, 500, 1000, 2000 метров у женщин; 60, 300, 600, 1000, 3000 метров у мужчин. Будут проведены также соревнования в прыжках в высоту у мужчин, в которых примут участие олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов и серебряный призер ЧМ-2017 Данил Лысенко.

Призовой фонд Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА составляет 1,5 миллиона рублей. При этом спортсмен, закончивший тур на первом месте рейтинга, получит 300 тысяч рублей, на втором - 200 тысяч, на третьем - 150 тысяч и далее по убыванию.

Как сообщала ранее ВФЛА, по итогам Зимнего тура будет составлен общий рейтинг лучших спортсменов. Рейтинг определяется по сумме очков, набранных каждым спортсменом на трех этапах и в финале тура. Первые 20 мест в рейтинге являются призовыми.

Зимний тур - 2018, который состоит из 10 этапов и финала, завершится 14 февраля на чемпионате России в Москве.

В программу Зимнего тура также вошли челябинский Мемориал Лукашевича и Середкина (11 января), Кубок главы Чувашии Михаила Игнатьева в Чебоксарах (14 января), московские Мемориал Озолина-Дьячкова (17 января) и Кубок Тер-Ованесяна (18 января), Оренбургская миля (20 января), Кубок Сталинграда (27 января), Кубок губернатора Краснодарского края в Славянске-на-Кубани (30 января), московская "Русская зима" (4 февраля) и Мемориал Алексеева в Санкт-Петербурге (7 февраля).