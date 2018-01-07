Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Барьерист Константин Шабанов стал первым победителем стартового этапа Зимнего тура ВФЛА

Спорт
7 января, 9:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Зимний легкоатлетический тур Всероссийской федерации легкой атлетики стартовал в Екатеринбурге

Поделиться
Материал из 1 страницы
Константин Шабанов

Константин Шабанов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 7 января. Константин Шабанов, пробежавший 60 метров c барьерами за 7,76 секунды, стал первым победителем стартового этапа Зимнего легкоатлетического тура Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), который в воскресенье проходит в Екатеринбурге.

Финал мужского бега на 60 метров с барьерами был первым в программе "Рождественских стартов" - Мемориала Яламова. Второе место занял Алексей Дремин (7,89), третье - Сергей Солодов (7,98). В воскресенье будут также разыграны медали в беге на 60, 300, 500, 1000, 2000 метров у женщин; 60, 300, 600, 1000, 3000 метров у мужчин. Будут проведены также соревнования в прыжках в высоту у мужчин, в которых примут участие олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов и серебряный призер ЧМ-2017 Данил Лысенко.

Смотрите также

Призовой фонд Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА составит 1,5 млн рублей

Зимний легкоатлетический тур ВФЛА в 2018 году будет состоять из 10 этапов и финала

Призовой фонд Зимнего легкоатлетического тура ВФЛА составляет 1,5 миллиона рублей. При этом спортсмен, закончивший тур на первом месте рейтинга, получит 300 тысяч рублей, на втором - 200 тысяч, на третьем - 150 тысяч и далее по убыванию.

Как сообщала ранее ВФЛА, по итогам Зимнего тура будет составлен общий рейтинг лучших спортсменов. Рейтинг определяется по сумме очков, набранных каждым спортсменом на трех этапах и в финале тура. Первые 20 мест в рейтинге являются призовыми.

Зимний тур - 2018, который состоит из 10 этапов и финала, завершится 14 февраля на чемпионате России в Москве.

В программу Зимнего тура также вошли челябинский Мемориал Лукашевича и Середкина (11 января), Кубок главы Чувашии Михаила Игнатьева в Чебоксарах (14 января), московские Мемориал Озолина-Дьячкова (17 января) и Кубок Тер-Ованесяна (18 января), Оренбургская миля (20 января), Кубок Сталинграда (27 января), Кубок губернатора Краснодарского края в Славянске-на-Кубани (30 января), московская "Русская зима" (4 февраля) и Мемориал Алексеева в Санкт-Петербурге (7 февраля).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Косачев осудил предложение назвать пребывание Украины в составе СССР "оккупацией"
2
СМИ: Махмуда Ахмадинежада задержали за поддержку протестов в Иране
3
Глава института нацпамяти Украины предложил признать период в составе СССР "оккупацией"
4
Лыжник Устюгов досрочно завершил защиту титула победителя "Тур де Ски"
5
Снегопад, похолодание и сильный ветер ожидаются в ближайшие сутки в Москве и Подмосковье
6
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
7
Лыжники Крюков, Матвеева и Бессмертных опротестовали в CAS решение МОК о дисквалификации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама