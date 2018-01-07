"Кливленд" победил "Орландо" в матче НБА, Леброн Джеймс набрал 33 очка

ТАСС, 7 января. "Кливленд" победил "Орландо" со счетом 131:127 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи форвард "Кливленда" Леброн Джеймс, в его активе дабл-дабл из 33 очков и 10 подборов. В составе хозяев самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард Аарон Гордон (30). Его одноклубник, атакующий защитник Марио Хезонья оформил дабл-дабл (16 очков и 10 подборов). "Орландо" потерпел четвертое поражение подряд.

"Кливленд" с 25 победами в 39 играх занимает третье место в таблице Восточной конференции, "Орландо" (11 побед в 40 матчах) располагается на 14-й позиции. В следующем матче "Кливленд" в гостях сыграет с "Миннесотой" 9 января, "Орландо" днем позднее в гостях встретится с "Далласом".

В другом матче дня "Бруклин" дома проиграл "Бостону" (85:87), российский центровой "Бруклина" Тимофей Мозгов не появился на площадке.

Остальные результаты:

"Детройт" - "Хьюстон" - 108:101;

"Индиана" - "Чикаго" - 125:86;

"Вашингтон" - "Милуоки" - 103:110;

"Миннесота" - "Нью-Орлеан" - 116:98;

"Сакраменто" - "Денвер" - 106:98;

"Клипперс" - "Голден Стэйт" - 105:121.