Прыгун в высоту Лысенко победил в Екатеринбурге с лучшим результатом сезона в мире

ТАСС, 7 января. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту Данил Лысенко стал победителем первого этапа Зимнего легкоатлетического тура в Екатеринбурге с лучшим результатом сезона в мире.

Лысенко со второй попытки прыгнул на 2 метра 35 сантиметров, установив также личный рекорд в закрытых помещениях. Летнее достижение 20-летнего спортсмена равно 2,38 м - планку на такой высоте он взял в конце августа прошлого года на турнире в Германии.

Олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов прекратил борьбу на высоте 2,24 м, заняв второе место. Третьим стал Дмитрий Семенов (2,24).