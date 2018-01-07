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СМИ: нападающий "Спартака" Зе Луиш может перейти в "Брайтон" за €22,5 млн

Спорт
7 января, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Главный тренер "Брайтона" Крис Хьютон считает, что 26-летний Зе Луиш мог бы помочь решить задачу по сохранению прописки в элитном дивизионе

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Зе Луиш

Зе Луиш

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 7 января. Нападающий сборной Кабо-Верде по футболу и российского "Спартака" Зе Луиш может перейти в клуб чемпионата Англии "Брайтон" за €22,5 млн (20 млн). Об этом сообщает газета Daily Mirror.

После 22 туров чемпионата Англии "Брайтон" занимает 12-е место с 23 очками, находясь в трех баллах от зоны вылета. По данным Daily Mirror, главный тренер "Брайтона" Крис Хьютон считает, что 26-летний Зе Луиш мог бы помочь решить задачу по сохранению прописки в элитном дивизионе. Издание отмечает, что в случае ухода Зе Луиша у "Спартака" будет достаточно времени до закрытия зимнего трансферного окна, чтобы найти ему замену (трансферное окно в России закроется 25 февраля).

Зе Луиш перешел в "Спартак" в 2015 году из португальской "Браги", с тех пор он провел за российскую команду 63 матча в официальных турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 16 результативных передач. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей, отличился 4 раза и сделал 5 голевых паса. За сборную Кабо Верде игрок провел 17 матчей и забил два гола.

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