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"Адмирал" победил "Авангард", прервав серию из шести поражений в КХЛ

Спорт
7 января, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:4

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ТАСС, 7 января. Владивостокский "Адмирал" победил омский "Авангард" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

У хозяев шайбы забросили Максим Казаков (1-я минута), Денис Вихарев (6), Владимир Бутузов (15), Андрей Алексеев (16) и Кирилл Воронин (47). В составе гостей отличились Илья Хохлов (20), Егор Мартынов (34, 42) и Илья Михеев (49). Владивостокская команда прервала серию из шести поражений. Команда одержала первую победу под руководством Андрея Разина, который возглавил команду 28 декабря.

"Адмирал" с 49 очками занимает 12-е место в таблице Восточной конференции, "Авангард" с 80 баллами идет вторым. В следующем матче "Адмирал" сыграет дома с ханты-мансийской "Югрой" 9 января, "Авангард" в гостях встретится с "Сибирью" 11 января.

В другом матче "Югра" в гостях победила хабаровский "Амур" (2:1).

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