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IIHF хочет увеличить количество женских команд на ОИ-2022 в Пекине

Спорт
7 января, 12:48 UTC+3 ДМИТРОВ /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

В олимпийском турнире 2018 года в Пхёнчхане примет участие восемь команд, разделенные на предварительном этапе на две группы по четыре сборные

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ДМИТРОВ /Московская область/, 7 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) намерена увеличить количество команд до десяти на женском олимпийском турнире на Играх 2022 года в Пекине. Об этом ТАСС сообщила член совета IIHF и глава комитета женского хоккея организации Сюзанна Колбенхойер.

Олимпийский женский турнир в южнокорейском Пхёнчхане пройдет с 10 по 22 февраля. В турнире примет участие восемь команд, разделенные на предварительном этапе на две группы по четыре сборные.

"Конгресс IIHF в мае одобрил решение совета об увеличении количества команд с восьми до десяти на чемпионате мира, начиная с 2019 года. Наша цель - увеличить по той же схеме количество команд на женском олимпийском турнире в 2022 году в Пекине", - сказала Колбенхойер.

На молодежном чемпионате мира (среди игроков до 18 лет) сейчас также выступает восемь сборных. "Возможно, увеличение на этом уровне будет следующим шагом, но это случится не в ближайшем будущем", - отметила она.

Нынешнее молодежное женское первенство проходит с 6 по 13 января в подмосковном Дмитрове. "Турнир очень хорошо организован: мне тут все нравится. Что касается команд, на первом заседании директората были небольшие пожелания, но такое случается везде. Но в целом командам и представителям IIHF все здесь нравится", - подчеркнула член совета организации.

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