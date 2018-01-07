Яшин: результат российских хоккеистов на молодежном ЧМ добавляет оптимизма в будущем

ДМИТРОВ /Московская область/, 7 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Результат сборной России на прошедшем молодежном чемпионате мира по хоккею позволяет надеяться на удачное выступление на турнире в будущем. Такое мнение ТАСС высказал двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира Алексей Яшин.

На завершившемся турнире в американском Баффало россияне в четвертьфинале уступили американцам (2:4) и впервые с 2010 года остались без медалей.

"У России из года в год выступает сильная команда, всегда претендующая на призовые места. И то, что мы остались без медалей впервые за восемь лет, свидетельствует о высоком уровне развития хоккея, - сказал Яшин. - Да, все ждали лучшего результата, но нужно смотреть в будущее. Уверен, оно будет за нами, поскольку есть проблески в игре и в команде есть ребята, которые показали себя как суперзвезды".

"Думаю, что в корне неверно судить по одному результату об уровне развития хоккея. К примеру, та же Канада за последние восемь лет трижды оставалась вне пьедестала и за это время канадцы победили лишь дважды. Вообще, уровень конкуренции на турнире за последние 10 лет очень вырос. Об этом свидетельствуют много факторов: например, на этом турнире сборная Финляндии, где сосредоточено очень много талантов, уступила Чехии", - добавил он.

В матче с командой США, которая стала бронзовым призером турнира, россияне превзошли соперника по силовым приемам и блокированным броскам. "Игра показала, что мы с этим соперником играли на равных, а в третьем периоде выглядели сильнее. До этого в ходе группового этапа наша команда отработала необходимые командные взаимодействия, и при игре в равных составах она не испытывала проблем, играя на равных со всеми основными соперниками", - подчеркнул Яшин.