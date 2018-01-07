Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Яшин: результат российских хоккеистов на молодежном ЧМ добавляет оптимизма в будущем

Спорт
7 января, 12:58 UTC+3 ДМИТРОВ /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

На завершившемся турнире в американском Баффало россияне в четвертьфинале уступили американцам и впервые с 2010 года остались без медалей

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Яшин

Алексей Яшин

© Станислав Красильников/ТАСС

ДМИТРОВ /Московская область/, 7 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Результат сборной России на прошедшем молодежном чемпионате мира по хоккею позволяет надеяться на удачное выступление на турнире в будущем. Такое мнение ТАСС высказал двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира Алексей Яшин.

На завершившемся турнире в американском Баффало россияне в четвертьфинале уступили американцам (2:4) и впервые с 2010 года остались без медалей.

"У России из года в год выступает сильная команда, всегда претендующая на призовые места. И то, что мы остались без медалей впервые за восемь лет, свидетельствует о высоком уровне развития хоккея, - сказал Яшин. - Да, все ждали лучшего результата, но нужно смотреть в будущее. Уверен, оно будет за нами, поскольку есть проблески в игре и в команде есть ребята, которые показали себя как суперзвезды".

"Думаю, что в корне неверно судить по одному результату об уровне развития хоккея. К примеру, та же Канада за последние восемь лет трижды оставалась вне пьедестала и за это время канадцы победили лишь дважды. Вообще, уровень конкуренции на турнире за последние 10 лет очень вырос. Об этом свидетельствуют много факторов: например, на этом турнире сборная Финляндии, где сосредоточено очень много талантов, уступила Чехии", - добавил он.

В матче с командой США, которая стала бронзовым призером турнира, россияне превзошли соперника по силовым приемам и блокированным броскам. "Игра показала, что мы с этим соперником играли на равных, а в третьем периоде выглядели сильнее. До этого в ходе группового этапа наша команда отработала необходимые командные взаимодействия, и при игре в равных составах она не испытывала проблем, играя на равных со всеми основными соперниками", - подчеркнул Яшин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Косачев осудил предложение назвать пребывание Украины в составе СССР "оккупацией"
2
СМИ: Махмуда Ахмадинежада задержали за поддержку протестов в Иране
3
Лыжник Устюгов досрочно завершил защиту титула победителя "Тур де Ски"
4
Лыжники Крюков, Матвеева и Бессмертных опротестовали в CAS решение МОК о дисквалификации
5
Снегопад, похолодание и сильный ветер ожидаются в ближайшие сутки в Москве и Подмосковье
6
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
7
Глава института нацпамяти Украины предложил признать период в составе СССР "оккупацией"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама