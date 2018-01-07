Загорулько: Лысенко уже сейчас готов побить рекорд мира, но не будет этого делать

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту Данил Лысенко, сумевший в воскресенье на турнире в Екатеринбурге прыгнуть на 2,35 м, уже сейчас готов покорить зимний мировой рекорд кубинца Хавьера Сотомайора (2,43), однако не ставит сейчас перед собой такой задачи. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Евгений Загорулько.

Лысенко прыгнул на 2 метра 35 сантиметров со второй попытки, установив также личный рекорд в закрытых помещениях. Летнее достижение 20-летнего спортсмена равняется 2,38 м - планку на такой высоте он взял в конце августа прошлого года на турнире в Германии. Сотомайор установил зимний мировой рекорд в марте 1989 года на турнире в Будапеште.

"Я предполагал, что сегодня Данил сможет показать такой результат, ведь до этого он у себя в Бийске перед Новым годом прыгнул на 2,32 м, - заметил Загорулько. - Лысенко готов побить зимний мировой рекорд, но мы не ставим сейчас перед собой такую задачу. Ему нужно сперва научиться стабильно прыгать на уровне 2,30 м и чуть выше".

"Свой высокий потенциал Данилу нужно реализовывать на чемпионатах мира и Олимпийских играх. А ломать себя, штурмуя рекорды, ни к чему в сегодняшних условиях. Это молодой спортсмен, который может сейчас травмироваться при сверхнагрузках", - подчеркнул тренер.

Загорулько сказал, что ему со своим учеником очень важно быстрее узнать, будет ли Лысенко в этом сезоне допущен до участия в международных соревнованиях. "Непонятно, будем ли мы выступать на зимнем чемпионате мира, летнем европейском первенстве. Отсюда будет строиться вся стратегия и тактика подготовки. Считаю, нашей [легкоатлетической] федерации нужно быть настойчивей в отстаивании интересов своих спортсменов", - заключил собеседник ТАСС.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в декабре 2016 года приняла решение на время отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики разрешить легкоатлетам РФ, соответствующим критериям IAAF выступать на международных стартах в статусе нейтральных спортсменов. Лысенко, имевший допуск на зарубежные старты в минувшем сезоне, в конце декабря отправил в IAAF заявку на 2018 год.