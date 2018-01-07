Лыжник Устюгов досрочно завершил защиту титула победителя "Тур де Ски"

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира Сергей Устюгов из-за травмы снялся с ежегодной многодневной лыжной гонки "Тур де Ски", действующим победителем которой он является. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Маркус Крамер.

Устюгов занимал третье место перед заключительным этапом, проигрывая лидеру швейцарцу Дарио Колонье 1 минуту 21,5 секунды.

"Он не сможет сегодня выйти на старт", - сказал тренер.

Травму лыжник получил во время пятого этапа многодневки - в гонке с общего старта свободным стилем, которая прошла 4 января в немецком Оберстдорфе. Во время прохождения дистанции Устюгов трижды упал и пришел к финишу 28-м. Несмотря на повреждение спины в результате падений, лыжник смог выйти на старт шестого этапа и занял 14-е место.

Седьмой и заключительный этап "Тур де Ски" протяженностью 9 км пройдет в воскресенье в Валь-ди-Фьемме.