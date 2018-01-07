Обладатель лучшего результата сезона в мире прыгун Лысенко выступит 11 января в Челябинске

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту Данил Лысенко, установивший в воскресенье на турнире в Екатеринбурге лучший результат сезона в мире - 2,35 м, 11 января выступит на Мемориале Лукашевича и Середкина в Челябинске. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Евгений Загорулько.

"В следующий раз Лысенко выйдет на старт 11 января в Челябинске, - заметил Загорулько. - Потом он 21 января выступит на турнире в Москве. Также Данил 4 февраля выступит на "Русской зиме" и на зимнем чемпионате России, который также пройдет в Москве в середине февраля".

Как ранее сообщал ТАСС, на турнире в Челябинске также планирует выступить победительница двух последних летних чемпионатов мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, которая, прыгнув в конце декабря на турнире в Минске на два метра, также является обладательницей лучшего результата сезона в мире.