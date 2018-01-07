Лыжник Устюгов в понедельник пройдет МРТ и пропустит этап Кубка мира в Дрездене

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов в понедельник пройдет диагностическое исследование МРТ, по итогам которого станет понятен характер травмы спины, однако уже ясно, что следующий этап Кубка мира в немецком Дрездене он пропустит. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Устюгов в воскресенье по причине травмы спины снялся с ежегодной многодневной лыжной гонки "Тур де Ски", действующим победителем которой он является.

"Завтра сделаем МРТ, и станет понятно, насколько все серьезно. В следующем этапе он точно участвовать не будет", - сказала Вяльбе.

Этап в Дрездене пройдет с 13 по 14 января, в программе соревнований - личные и командные спринтерские гонки.

Травму Устюгов получил 4 января, во время пятого этапа многодневки - гонки с общего старта свободным стилем. Несмотря на повреждение спины, лыжник смог выйти на старт шестого этапа, где занял 14-е место.

Седьмой и заключительный этап "Тур де Ски" протяженностью 9 км пройдет в воскресенье в итальянском Валь-ди-Фьемме.