Норвежка Венг второй год подряд выиграла лыжную многодневку "Тур де Ски"

ТАСС, 7 января. Норвежская лыжница Хейди Венг выиграла заключительный этап многодневной гонки "Тур де Ски", проходивший в итальянском Валь-ди-Фьемме, и одержала победу в общем зачете соревнований. В финальной гонке преследования на 9 км свободным стилем с подъемом в гору она показала результат 32 минуты 13,3 секунды, общий результат спортсменки по итогам шести этапов составил 2 часа 20 минут 56,5 секунды.

Второе место в общем зачете "Тур де Ски" заняла еще одна норвежка Ингвильд Эстберг (отставание 48,5 секунды), третье - представительница США Джессика Диггинс (+2.23,2), ставшая первой североамериканкой, взошедшей на подиум по итогам многодневки.

Лучшей из россиянок стала Анастасия Седова, показавшая седьмой результат (+4.49,6). Наталья Непряева стала 11-й (+7.13,5), Анна Нечаевская - 18-й (+8.44,5), Алиса Жамбалова - 20-й (+9.53,1), Яна Кирпиченко - 30-й (+12.57,0), Мария Гущина - 31-й (+13.16,4).

Венг первенствовала на "Тур де Ски" и в прошлом году. Также 26-летняя норвежка является четырехкратной чемпионкой мира (трижды в эстафете 4х5 км и один раз в командном спринте) и бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в скиатлоне.