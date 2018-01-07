ФК "СКА-Хабаровск" ведет переговоры со "Спартаком" о переходе Самсонова

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. "СКА- Хабаровск" ведет переговоры с московским "Спартаком" о переходе в хабаровский клуб полузащитника москвичей Артема Самсонова, в команде заинтересованы в полноценном трансфере футболиста. Об этом ТАСС заявил генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев.

24-летний полузащитник является капитаном "Спартака-2", в нынешнем сезоне он провел 14 матчей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и забил два мяча. Также Самсонов дважды выходил на замену в матчах "Спартака" в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).

"Слухи [об интересе к Самсонову] оправданны, не буду скрывать, что интерес к полузащитнику у нас есть. Ведутся переговоры, но окончательного решения еще нет. Мы работаем над некоторыми вопросами - будет ли это полноценным трансфером или арендой, возможен вариант, что это будет трансфер с обратным выкупом прав на игрока. Нам, конечно, хочется, чтобы футболист был полностью наш, но не все так просто, все зависит не только от нашего клуба, но и от "Спартака", - сказал Кандалинцев.

"Если все получится, то мы будем рады и очень довольны - Самсонов перспективный и молодой футболист. Если все пройдет гладко, то, возможно, он присоединится к команде уже на первом сборе", - добавил Кандалинцев.

"СКА-Хабаровск" после 20 туров РФПЛ занимает 16-е место в турнирной таблице и имеет в активе 12 очков. 20 декабря пресс-служба клуба объявила о назначении на пост главного тренера команды Рината Билялетдинова, который сменил на этой должности Алексея Поддубского.