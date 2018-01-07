Назаров: Лысенко очень много тренировался в межсезонье, поэтому и смог прыгнуть на 2,35 м

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в высоту Данил Лысенко сумел показать высокий результат уже на своем первом крупном старте года, потому что очень много и качественно тренировался в межсезонье. Об этом сообщил ТАСС старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.

Лысенко в воскресенье на турнире в Екатеринбурге прыгнул на 2 метра 35 сантиметров, установив лучший результат сезона в мире.

"В конце декабря Лысенко прыгнул на 2,32 м, а сегодня на первом большом старте сезона он показал результат на три сантиметра выше, - заметил Назаров. - У Данила сегодня присутствовали небольшие технические ошибки, но видно было, что в межсезонье была проделана большая подготовительная работа. Данил обо всех недочетах знает, и у него с личным тренером еще будет время поработать над их исправлением".

"К сезону спортсмен подошел в отличной форме, я думаю, что мы вправе ждать от него уже этой зимой более высоких результатов, - продолжил тренер. - Ему по силам сейчас 2,40 м прыгать. Но главное для него - это, конечно, Олимпиада-2020 в Токио. А сейчас хочется пожелать ему здоровья, терпения и удачи".

Вторым на турнире в Екатеринбурге стал олимпийский чемпион 2012 года Иван Ухов.

"Второе место Ухова с результатом 2,24 м не является поводом для переживаний. Для него тоже сезон только начинается, видно, что с разбегом у него пока еще не все в порядке. Но я уверен, что он вскоре справится со всеми этими проблемами", - заключил Назаров.