ФХР разошлет в российские ДЮСШ методички по подготовке молодых хоккеистов

ДМИТРОВ /Московская область/, 7 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) разработала и в ближайшее время разошлет в детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) первые пособия по методике подготовки молодых игроков. Об этом ТАСС рассказал двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира Алексей Яшин, принимавший участие в их разработке.

"Речь идет о хоккейной образовательной программе подготовки детей двух возрастов (до 8 и 10 лет), разработанной ФХР. В ближайшее время материалы программы в виде пособий будут разосланы во все спортивные школы страны", - рассказал Яшин.

Согласно плану ФХР, благодаря такой рассылке все дети получат возможность готовиться по одной программе.

По словам Яшина, эти материалы может усвоить любой хоккейный специалист даже с небольшим опытом работы.

"К примеру, я играл во дворе, потом попал в детскую спортивную школу олимпийского резерва к тренеру Дмитрию Борисовичу Кудрявцеву, который борец по образованию. Но за счет таких методик, книжек по хоккею он дал нам возможность тренироваться в нужном ключе. И получилось, что из нашей команды несколько ребят играли на высшем уровне, а я, Николай Хабибулин попали в Национальную хоккейную лигу в том числе благодаря этой методике", - отметил он.