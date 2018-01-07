Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФХР разошлет в российские ДЮСШ методички по подготовке молодых хоккеистов

Спорт
7 января, 14:45 UTC+3 ДМИТРОВ /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

По словам Алексея Яшина, речь идет о хоккейной образовательной программе подготовки детей двух возрастов (до 8 и 10 лет)

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Яшин

Алексей Яшин

© Артем Геодакян/ТАСС

ДМИТРОВ /Московская область/, 7 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея России (ФХР) разработала и в ближайшее время разошлет в детско-юношеские спортивные школы (ДЮСШ) первые пособия по методике подготовки молодых игроков. Об этом ТАСС рассказал двукратный призер Олимпийских игр, чемпион мира Алексей Яшин, принимавший участие в их разработке.

"Речь идет о хоккейной образовательной программе подготовки детей двух возрастов (до 8 и 10 лет), разработанной ФХР. В ближайшее время материалы программы в виде пособий будут разосланы во все спортивные школы страны", - рассказал Яшин.

Согласно плану ФХР, благодаря такой рассылке все дети получат возможность готовиться по одной программе.

По словам Яшина, эти материалы может усвоить любой хоккейный специалист даже с небольшим опытом работы.

"К примеру, я играл во дворе, потом попал в детскую спортивную школу олимпийского резерва к тренеру Дмитрию Борисовичу Кудрявцеву, который борец по образованию. Но за счет таких методик, книжек по хоккею он дал нам возможность тренироваться в нужном ключе. И получилось, что из нашей команды несколько ребят играли на высшем уровне, а я, Николай Хабибулин попали в Национальную хоккейную лигу в том числе благодаря этой методике", - отметил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Косачев осудил предложение назвать пребывание Украины в составе СССР "оккупацией"
2
СМИ: Махмуда Ахмадинежада задержали за поддержку протестов в Иране
3
Лыжник Устюгов досрочно завершил защиту титула победителя "Тур де Ски"
4
Лыжники Крюков, Матвеева и Бессмертных опротестовали в CAS решение МОК о дисквалификации
5
Снегопад, похолодание и сильный ветер ожидаются в ближайшие сутки в Москве и Подмосковье
6
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
7
Глава института нацпамяти Украины предложил признать период в составе СССР "оккупацией"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама