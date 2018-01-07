Российские биатлонистки стали четвертыми в эстафете на этапе КМ в Оберхофе

ТАСС, 7 января. Сборная России по биатлону в составе Виктории Сливко, Дарьи Виролайнен, Татьяны Акимовой и Екатерины Юрловой-Перхт заняла четвертое место в эстафетной гонке 4х6 км на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе. Они проиграли победительницам 1 минуту 04,7 секунды, заехав на один штрафной круг и использовав пять дополнительных патронов.

Первое место заняла сборная Франции (1 час 12 минут 42,4 секунды; 1 штрафной круг + 10 дополнительных патронов), второй финишировала команда Германии (отставание 32,4 секунды; 2+13), третьей - сборная Швеции (+48,2; 0+8).

Перед последним огневым рубежом россиянки имели шанс впервые в сезоне закончить гонку на подиуме. Но Юрлова-Перхт не справилась со стрельбой и была вынуждена зайти на штрафной круг, в результате пропустив на третье место шведок.

Завершится этап Кубка мира в Оберхофе мужской эстафетной гонкой, которая пройдет позднее в воскресенье и начнется в 16:30 мск.