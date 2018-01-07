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Швейцарский лыжник Колонья в четвертый раз выиграл многодневку "Тур де Ски"

Спорт
7 января, 17:05 дата обновления: 7 января, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Второе место в общем зачете многодневки занял норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, третье - канадец Алекс Харви

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Дарио Колонья

Дарио Колонья

© EPA-EFE/PETER SCHNEIDER

ТАСС, 7 января. Швейцарский лыжник Дарио Колонья стал победителем лыжной многодневки "Тур де Ски", которая завершилась в итальянском Валь-ди-Фьемме. На заключительном этапе в гонке преследования на 9 км свободным стилем с подъемом в гору он показал результат 28 минут 52,1 секунды.

Второе место в общем зачете многодневки занял двукратный победитель "Тур де Ски" Мартин Йонсруд Сундбю из Норвегии, который проиграл победителю 1 минуту 26,5 секунды. Третьим стал канадец Алекс Харви (+1.30,6). Россиянин Александр Большунов занял шестое место (+3.09,7).

Другой российский лыжник Алексей Червоткин финишировал девятым (+3.33,5), Андрей Ларьков - 10-м (+3.37,8), Денис Спицов - 13-м (+5.13,1), Алексей Виценко - 18-м (+5.51,2), Андрей Мельниченко - 19-м (+5.58,3), Иван Якимушкин - 21-м (+7.01), Станислав Волженцев - 26-м (+8.10,8), Глеб Ретивых - 41-м (+12.50,1).

Действующий победитель "Тур де Ски" россиянин Сергей Устюгов перед последним этапом снялся с гонки из-за травмы спины. После пяти гонок Устюгов занимал третье место в общем зачете и проигрывал лидеру 1 минуту 21,5 секунды.
Колонья стал четырехкратным победителем "Тур де Ски" (2008/09, 2010/11, 2011/12, 2017/18). По количеству побед в лыжной многодневке он сравнялся с полячкой Юстиной Ковальчик, которая побеждала на "Тур де Ски" с сезона-2009/10 по сезон-2012/13. Колонья также является трехкратным олимпийским чемпионом, чемпионом мира и четырехкратным обладателем Кубка мира.

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