Российские конькобежцы стали вторыми в командной гонке преследования на ЧЕ

КОЛОМНА /Московская область/, 7 января. /ТАСС/. Мужская сборная России по конькобежному спорту завоевала серебро в командной гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в Коломне.

За российскую команду выступали Данила Семериков, Сергей Грязцов, Александр Румянцев и Данил Синицин.

Выиграла гонку сборная Нидерландов, преодолевшая дистанцию за 3 минуты 42, 79 секунды. Россияне уступили победителям 1,8 секунды. Третье место заняла команда Польши (+9,81).

Эта медаль стала для сборной России 11-й на текущем европейском первенстве. В активе сборной России теперь три золотые (Павел Кулижников - 1000 м, Екатерина Шихова - 1000 м, Денис Юсков - 1500 м), шесть серебряных (Юсков - 1000 м, Ангелина Голикова - 500 м, Шихова - 1500 м, Александр Румянцев - 5000 м, мужская и женская командные гонки преследования) и две бронзовые награды (Кулижников - 500 м, Наталья Воронина - 3000 м).

Чемпионат Европы завершится в воскресенье.