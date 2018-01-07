Конькобежка Граф считает, что у россиянок все получилось в командной гонке преследования

КОЛОМНА /Московская область/, 7 января. /ТАСС/. У женской сборной России по конькобежному спорту все получилось в командной гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в Коломне. Такое мнение журналистам высказала участница забега россиянка Ольга Граф.

В воскресенье сборная России в составе Екатерины Шиховой, Натальи Ворониной и Ольги Граф стала второй в командной гонке преследования. Победу одержала команда Нидерландов.

"Я очень рада и довольна нашим забегом. Хочется поблагодарить болельщиков, без их поддержки мы бы могли не добиться такого результата, они гнали нас вперед. Хотелось бы попросить поклонников конькобежного спорта приходить и на другие соревнования, а мы будем стараться радовать их хорошими результатами", - сказала Граф.

"Самое трудным для нас в этом забеге была именно работа в команде. Обычно мы выступаем индивидуально, а здесь были важны именно командные действия. Необходимо было грамотно следовать инструкциям. Сегодня у нас все получилось", - заключила россиянка.

Также свое мнение о прошедшем забеге высказала другая участница российской команды Екатерина Шихова. "Нам удалось слаженно отработать дистанцию и при поддержке трибун мы показали хороший результат. Важно было помогать друг другу, чтобы все получилось. Сегодня был хороший лед, лучше, чем предыдущие дни", - сказала спортсменка.

Чемпионат Европы завершится 7 января.