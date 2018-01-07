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Женская сборная России завоевала золото в командном спринте на ЧЕ по конькобежному спорту

Спорт
7 января, 17:40 дата обновления: 7 января, 17:50 UTC+3 КОЛОМНА область/ 7, января. /ТАСС

Второе место заняла команда Нидерландов, третье - сборная Норвегии

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Ольга Фаткулина

Ольга Фаткулина

© EPA/JERRY LAMPEN

КОЛОМНА /Московская область/, 7 января. /ТАСС/. Российские конькобежки стали первыми в командном спринте на чемпионате Европы, который проходит в Коломне. Они показали результат 1 минута 26,71 секунды.

Сборная России была представлена Ольгой Фаткулиной, Ангелиной Голиковой, Елизаветой Казелиной и Екатериной Шиховой.

Второе место заняла команда Нидерландов (1.28,65), третьими стали норвежки (1.31,88).

На счету сборной России стало 12 медалей на текущем европейском первенстве. В активе команды теперь четыре золотые (Павел Кулижников - 1000 м, Шихова - 1000 м, Денис Юсков - 1500 м, женский командный спринт), шесть серебряных (Юсков - 1000 м, Ангелина Голикова - 500 м, Шихова - 1500 м, Александр Румянцев - 5000 м, мужская и женская командные гонки преследования) и две бронзовые награды (Кулижников - 500 м, Наталья Воронина - 3000 м).

Чемпионат Европы завершится в воскресенье.

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