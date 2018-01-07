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Шведские биатлонисты выиграли эстафету на этапе КМ в Оберхофе, россияне - четвертые

Спорт
7 января, 18:02 дата обновления: 7 января, 18:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Вторыми финишировали итальянцы, третьими - норвежцы

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Антон Шипулин

Антон Шипулин

© Андрей Аносов/СБР/ТАСС

ТАСС, 7 января. Мужская сборная России по биатлону в составе Алексея Волкова, Александра Логинова, Антона Бабикова и Антона Шипулина заняла четвертое место в эстафетной гонке 4х7,5 км на этапе Кубка мира, который завершился в немецком Оберхофе.

Победу одержала команда Швеции, за которую бежали Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастьян Самуэльссон, Фредрик Линдстрем. Шведы преодолели дистанцию за 1 час 19 минут 44,1 секунды, пробежав один штрафной круг и использовав девять дополнительных патронов на восьми огневых рубежах. Вторыми финишировали итальянцы (отставание 1 минута 10,8 секунды; 2 штрафных круга + 11 дополнительных патронов), третьими стали норвежцы (+2.04,6; 3+14).

Сборная России проиграла победителям 2 минуты 32,1 секунды. Россияне трижды зашли на штрафные круги и использовали 16 дополнительных патронов. Логинов, который бежал на втором этапе, был вынужден зайти на три штрафных круга.

На ход гонки сильно повлияли погодные условия. Туман, сгустившийся над Оберхофом, негативно отразился на качестве стрельбы. Ни одна команда из 25, вышедших на старт эстафеты, не смогла избежать штрафных кругов. В частности, одни из фаворитов гонки - немецкие биатлонисты - пробежали 10 штрафных кругов и финишировали на домашнем стадионе только шестыми, самую слабую стрельбу продемонстрировали финны (13 кругов и 14 дополнительных патронов).

Следующий этап Кубка мира по биатлону пройдет в немецком Рупольдинге с 10 по 14 января.

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