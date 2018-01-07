Женская сборная России уступила американкам в матче молодежного ЧМ по хоккею

ДМИТРОВ /Московская область/, 7 января. /ТАСС/. Сборная России со счетом 3:5 уступила команде США в матче женского молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 18 лет), который проходит в подмосковном Дмитрове.

В составе россиянок заброшенными шайбами отметились Илона Маркова (19-я минута), Анастасия Пестова (46) и Анастасия Медведева (57). За сборную США отличились Тейлор Хейс (4), Бритта Керл (5, 38), Маргарет Николсон (14) и Ханна Билка (16).

Семь из восьми шайб в матче были заброшены при игре в неравных составах.

В турнирной таблице группы А российская сборная занимает второе место, набрав три очка. Лидируют американки с пятью очками.

В следующем матче сборная России сыграет против команды Швеции 9 января, американки в тот же день встретятся с канадками.