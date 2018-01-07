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Мужская сборная России выиграла командный спринт на ЧЕ по конькобежному спорту

Спорт
7 января, 18:05 дата обновления: 7 января, 18:11 UTC+3 КОЛОМНА область/ 7, января. /ТАСС

Второе место заняла сборная Нидерландов, третье - команда Финляндии

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Денис Юсков

Денис Юсков

© EPA-EFE/MIKE STURK

КОЛОМНА /Московская область/, 7 января. /ТАСС/. Мужская сборная России по конькобежному спорту завоевала золотую медаль в командном спринте на чемпионате Европы в Коломне.

Сборная России в составе Руслана Мурашова, Павла Кулижникова, Дениса Юскова и Алексея Есина показала результат 1 минута 19,38 секунды. Второе место заняли голландцы. Третьими стали финны.

Эта медаль стала для сборной России 13-й на текущем европейском первенстве. В активе российской команды теперь пять золотых, шесть серебряных и две бронзовые награды.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье.

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