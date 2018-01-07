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СКА разгромил "Ладу", Ковальчук набрал три очка и стал лидером гонки бомбардиров в КХЛ

Спорт
7 января, 18:41 дата обновления: 7 января, 19:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:0

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Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 7 января. Санкт-петербургский СКА разгромил тольяттинскую "Ладу" со счетом 5:0 в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Вячеслав Войнов (21-я минута), Патрик Торесен (30), Илья Ковальчук (41), Максим Карпов (47) и Павел Дацюк (57). Дацюк набрал четыре очка в матче, также отдав три результативные передачи. Ковальчук к заброшенной шайбе добавил две передачи. Таким образом, он набрал 57 очков (30 шайб + 27 передач) и вышел на первое место в списке бомбардиров КХЛ, опередив своего одноклубника Никиту Гусева (55).

СКА укрепил лидерство в Западной конференции. В активе команды 120 очков в 48 матчах. "Лада" набрала 45 очков в 48 играх и занимает последнее, 14-е место на Востоке.

В другом матче дня хельсинкский "Йокерит", который является ближайшим преследователем СКА в таблице дивизиона Боброва, на своем льду в овертайме проиграл магнитогорскому "Металлургу" со счетом 1:2. В активе финского клуба 89 очков в 46 матчах. Таким образом, санкт-петербургский клуб стал недосягаем для соперников по дивизиону и обеспечил себе победу в нем по итогам регулярного чемпионата.

В следующем матче СКА на своем льду примет пекинский "Куньлунь". "Лада" на выезде сыграет с подольским "Витязем". Обе встречи пройдут 9 января.

В других матчах дня хабаровский "Амур" дома проиграл ханты-мансийской "Югре" со счетом 1:2. "Куньлунь" на своем льду одержал победу над новосибирской "Сибирью" - 7:4. Челябинский "Трактор" в домашнем матче обыграл екатеринбургский "Автомобилист" - 5:2.

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