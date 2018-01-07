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Конькобежец Кулижников оценил на четверку свое выступление на чемпионате Европы в Коломне

Спорт
7 января, 19:14 UTC+3 КОЛОМНА область/ 7, января. /ТАСС

На прошедшем турнире Кулижников завоевал золотые медали на дистанции 1000 метров и в командном спринте, также в его активе бронза в забеге на 500 метров

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Павел Кулижников

Павел Кулижников

© Сергей Савостьянов/ТАСС

КОЛОМНА /Московская область/, 7 января. /ТАСС/. Российский конькобежец Павел Кулижников оценил на четверку свое выступление на чемпионате Европы в подмосковной Коломне.

На прошедшем турнире Кулижников завоевал золотые медали на дистанции 1000 метров и в командном спринте, также в его активе бронза в забеге на 500 метров.

"Свое выступление оценю строго на четверку. Есть бронза, поэтому уже не пятерка. В целом хорошее выступление, будем работать дальше", - сказал Кулижников.

Чемпионат Европы проходил в Коломне с 5 по 7 января.

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