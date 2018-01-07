Крянин: "Тур де Ски" показал высокий потенциал молодых российских лыжников

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Результаты молодых российских лыжников на многодневке "Тур де Ски" говорят о том, что они уже в ближайшее время могут стать лидерами национальной команды. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

"Тур де Ски" завершился в воскресенье в Валь-ди-Фьемме (Италия). Победителем многодневки стал швейцарец Дарио Колонья, второе место занял норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, третье - канадец Алекс Харви.

Россиянин Александр Большунов занял шестое место, Алексей Червоткин финишировал девятым, Андрей Ларьков - 10-м, Денис Спицов - 13-м, Алексей Виценко - 18-м, Андрей Мельниченко - 19-м, Иван Якимушкин - 21-м, Станислав Волженцев - 26-м, Глеб Ретивых - 41-м. Победитель "Тур де Ски" 2017 года россиянин Сергей Устюгов, который после пяти гонок занимал третье место в общем зачете и проигрывал лидеру 1 минуту 21,5 секунды, перед последним этапом снялся с гонки из-за травмы спины.

"Завершившийся турнир показал, что у нас в команде есть специалисты в некоторых дисциплинах, есть "дистанционщики", есть хорошие "классисты" - Червоткин и Ларьков. Устюгов не до конца показал свои возможности из-за того, что его настрой сбила небольшая травма. У наших ребят есть задатки будущих чемпионов, у них большой потенциал. Радует, что у нас такая сильная скамейка запасных появилась в мужской сборной, а у девушек через два-три года подрастут лидеры, которые смогут бороться за медали в индивидуальных гонках", - заявил Крянин.

"Конкуренция в сборной хорошая, это очень здорово", - подытожил он.