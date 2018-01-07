Баскетболист "Локомотива" Коллинз стал самым ценным игроком декабря в Единой лиге ВТБ

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Американский форвард клуба "Локомотив-Кубань" Марди Коллинз признан самым ценным баскетболистом декабря в Единой лиге ВТБ по версии организаторов турнира и ТАСС.

В декабре Коллинз провел три матча и во всех "Локомотив" побеждал (над "Цмоки-Минском", "Астаной" и "Зенитом"). В матче против "Зенита" форвард установил личный рекорд результативности, набрав 26 очков. Средние показатели Коллинза в декабре: 18,7 очка, 4,3 подбора и 1,7 передачи.

В гонке за титул MVP декабря Коллинз опередил форварда ЦСКА Никиту Курбанова и защитника "Пармы" Коди Миллера- Макинтайра.

"Получать индивидуальную награду всегда приятно, поэтому я рад и счастлив, - признался Коллинз. - Хотя моя главная цель - успех команды, и я сосредоточен на том, чтобы удачно провести сезон. Еще раз хочу сказать, что очень ценю, что стал лучшим игроком месяца, особенно в моем возрасте (Коллинзу 33 года - прим. ТАСС). Это большое достижение".

Говоря о запомнившихся играх декабря, Коллинз выделил матч против "Зенита": "Вначале мы уверенно повели в счете, но потом соперник проявил характер, вернулся в игру. Каждый раз, когда мы играем с "Зенитом", он показывает настоящую борьбу. Я старался использовать свои габариты и силу против оппонентов. Они не применяли против меня сдваивание, и я воспользовался этим. В итоге я добился хороших индивидуальных показателей, а команда выиграла важный матч".