Россиянин Захаров стал третьим в масс-старте на чемпионате Европы по конькобежному спорту

КОЛОМНА /Московская область/, 7 января. /ТАСС/. Российский конькобежец Руслан Захаров стал третьим в масс-старте на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который завершился в Коломне.

Первым стал голландец Ян Блокхайзен, второе место занял итальянец Андреа Джиованини.

Захаров является олимпийским чемпионом Игр 2014 года в Сочи в шорт-треке. Перед началом текущего сезона он перешел в конькобежный спорт. Эта медаль стала для него первой в карьере в конькобежном спорте на крупных международных стартах.

В активе сборной России 14 медалей европейского первенства - пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые.