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Биатлонистка Кайшева претендует на попадание в эстафетную команду на ОИ-2018

Спорт
7 января, 19:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Артем Кузнецов

Кайшева в нынешнем сезоне одержала победы в пяти личных гонках из восьми на этапах Кубка IBU

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Ульяна Кайшева

Ульяна Кайшева

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Россиянка Ульяна Кайшева, которая будет включена в состав сборной России по биатлону на пятый этап Кубка мира в немецком Рупольдинге, будет рассматриваться в качестве кандидата на попадание в состав эстафетной команды на Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом ТАСС сообщил председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов.

Кайшева в нынешнем сезоне одержала победы в пяти личных гонках из восьми на этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) - второго по силе международного турнира в этом виде спорта. В частности, в воскресенье она стала лучшей в спринте в Осрблье. В этот же день на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе прошла женская эстафета, где российская команда заняла четвертое место. Бежавшая первый этап Виктория Сливко ни разу не промахнулась, но финишировала 12-й с отставанием в 1,15 минуты.

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"Старший тренер [женской команды Сергей Коновалов] уже сказал, что Кайшева запланирована на этап в Рупольдинге. На сегодня вырисовываются три спортсменки, которые показывают достаточно уверенные результаты. Даже несмотря на то, что у Юрловой сегодня был штрафной круг, команда боролась за медали. Но на первом этапе, конечно, проигрыш огромный, поэтому надо смотреть и Кайшеву, и Ирину Услугину", - сказал Барнашов.

"У нас есть еще два этапа (Кубка мира до старта Олимпиады - прим. ТАСС). Но не надо говорить о том, что если Кайшева сейчас выигрывает гонки на Кубке IBU, то на этапах Кубка мира ее отставание [от лидеров] будет минимальным, все-таки разница между турнирами большая. Но будем верить, что Ульяна будет выглядеть лучше, чем та же Сливко, потому что нам нужен четвертый человек в эстафету", - добавил он.

Этап в Рупольдинге пройдет с 10 по 14 января, Олимпийские игры стартуют 9 февраля.

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