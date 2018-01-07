Маркова: хоккеистки сборной России неправильно настроились на матч ЧМ с американками

ДМИТРОВ /Московская область/, 7 января. /ТАСС/. Хоккеистки молодежной сборной России неправильно настроилась на матч молодежного чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) с командой США, из-за чего и проиграли. Такое мнение журналистам высказала форвард российской команды Илона Маркова.

В воскресенье сборная России со счетом 3:5 уступила команде США в матче женского молодежного чемпионата мира, который проходит в подмосковном Дмитрове.

"Вчера мы показали очень хороший хоккей, но настраиваться надо на каждую игру. Главной нашей ошибкой было то, что мы очень хотели забить, но хоккей - это спорт, труд, где надо показывать правильную игру, выполнять задания тренера и только через работу что-то может получиться. Мы немного неправильно настроились, но сделаем выводы и в следующем матче все будет хорошо", - сказала Маркова.

"Я очень люблю нашу страну за характер, потому что мы никогда не сдаемся - какой бы ни был счет, командный дух присутствовал. Зрители помогали, очень заводили, от такого глаза начинают гореть", - добавила спортсменка.

В следующем матче сборная России сыграет против команды Швеции 9 января, американки в тот же день встретятся с канадками. "Для нас не имеет значения, каким будет следующий соперник, потому что, особенно в женском хоккее, как команда настроится, так и будет играть. Здесь можно обыграть кого угодно и проиграть любому. Все зависит только от самой команды", - отметила хоккеистка.

В турнирной таблице группы А российская сборная занимает второе место, набрав три очка. Лидируют американки с пятью очками.