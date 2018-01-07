Главный тренер сборной РФ по конькобежному спорту назвал закономерным успех команды на ЧЕ

КОЛОМНА /Московская область/, 7 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец остался доволен выступлением команды на домашнем чемпионате Европы, который завершился в воскресенье в подмосковной Коломне. Об этом он сообщил журналистам.

По итогам турнира в активе сборной России 14 медалей (пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые). Команда выиграла награды в 13 из 14 дисциплин.

"Доволен успешным выступлением нашей команды. Этот результат является закономерным, он стал возможным благодаря работе, проведенной Союзом конькобежцев России во главе с Алексеем Кравцовым", - сказал Полтавец.

Чемпионат Европы проходил в Коломне с 5 по 7 января.