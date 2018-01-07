Барнашов: провал российских биатлонистов в спринте на этапе КМ в Оберхофе пока необъясним

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Четкого понимания причин, по которым российские биатлонисты неудачно провели спринтерскую гонку на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, пока не существует. Об этом ТАСС сообщил председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Барнашов.

По итогам мужской спринтерской гонки, которая прошла в пятницу, лучший результат среди россиян показал Матвей Елисеев - 21-е место. Александр Логинов стал 23-м, Антон Шипулин - 28-м, Антон Бабиков - 29-м, Максим Цветков - 44-м, Алексей Волков - 55-м. Такие результаты не позволили им бороться за высокие места в гонке преследования, которая прошла в субботу.

"После Нового года мы ожидали большего, поскольку согласно тренерским планам они не должны были находиться под большой нагрузкой, должны быть другие моменты, которые тренерам предстоит разобрать", - сказал Барнашов.

"Что касается пасьюта, то я бы не был так пессимистичен, гонка показала, что ребята способны добавить. Тот же Шипулин практически в два раза сократил отставание от лидеров по сравнению со спринтом. В спринте да, случился провал, но я так и не понял объяснения тренеров, почему он произошел", - добавил председатель тренерского совета СБР.

"Понять спортсменов можно"

После спринтерской гонки чемпион мира 2017 года в составе эстафетной команды Бабиков заявил, что у него есть претензии к тренировочному процессу в команде.

"Заявления были со стороны одного спортсмена. И старший тренер Рикко Гросс, и Андрей Падин с каждым из спортсменов по отдельности провели беседы. Возможно, просто человек сорвался. Но его можно понять, ведь он ожидает результата, а его все нет. В этой ситуации важны взаимоотношения между спортсменом и тренером, чтобы первый четко понимал, для чего он работает и когда будет результат", - сказал собеседник агентства.

"Мы переговорили и с Падиным, и с Гроссом о том, чтобы они находились в тесном контакте со спортсменами и старались не допускать таких моментов", - добавил он.

Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Рупольдинге с 10 по 14 января.