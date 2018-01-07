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Кравцов: результаты конькобежцев РФ на чемпионате Европы внушают оптимизм перед ОИ-2018

Спорт
7 января, 21:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

По итогам турнира российская команда заняла второе место в медальном зачете с 14 наградами в активе

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Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов

Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов

© Руслан Шамуков/ТАСС

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Выступление сборной России по конькобежному спорту на домашнем чемпионате Европы внушает оптимизм в преддверии Олимпийских игр в Пхёнчхане. Таким мнением с ТАСС поделился глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

Чемпионат Европы завершился в подмосковной Коломне в воскресенье. Впервые медали разыгрывались на отдельных дистанциях, а не в многоборье. Сборная России заняла второе место в неофициальном командном зачете, завоевав пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали. Первой стала команда Нидерландов, в активе которой шесть золотых, четыре серебряных и четыре бронзовые награды.

"Я полностью доволен итогами чемпионата Европы, наши спортсмены выступили очень хорошо. Считаю, что это очень успешное выступление. Стоит отметить уверенную победу Дениса Юскова, результаты Павла Кулижникова, который справился со своими задачами, выступление Екатерины Шиховой, первую медаль Руслана Захарова после перехода из шорт-трека в конькобежный спорт. Это очень оптимистичные и достойные результаты, мы выступили на уровне наших основных соперников из Голландии", - заявил Кравцов.

"Естественно, такое успешное выступление придаст команде настроения перед Олимпиадой. Такие старты всегда мотивируют, тем более турнир прошел дома, это добавляет хорошего настроения и мотивации спортсменам", - добавил он.

Кравцов также сообщил, что СКР подаст заявку на проведение в России этапов Кубка мира в следующих сезонах. "Международный союз конькобежцев неоднократному указывал на то, что турниры в России всегда проходят на самом высоком уровне. Очень важно в этом плане количество болельщиков и уровень их поддержки. Думаю, мы будем подавать заявки на проведение этапов Кубка мира не только в Коломне, но и в Челябинске, и в Москве", - отметил собеседник агентства.

Олимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 25 февраля.

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