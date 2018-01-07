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Гандболистки "Кубани" обыграли "Раннерс" в матче группового этапа Кубка EHF

Спорт
7 января, 23:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 23:20

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ТАСС, 7 января. Российский женский клуб "Кубань" одержал победу над датским "Раннерсом" в выездном матче первого тура группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF).

Встреча завершилась победой краснодарского клуба со счетом 23:20.

В следующем матче группового этапа "Кубань" 14 января дома встретится с французским клубом "Брест Бретань".

Групповой этап турнира завершится 11 февраля. По две лучшие команды из каждой из четырех групп выйдут в четвертьфинал.

Кубок EHF является вторым по значимости европейским гандбольным турниром после Лиги чемпионов. Действующим победителем является "Ростов-Дон".

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