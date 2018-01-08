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"Реал" сыграл вничью с "Сельтой" в матче чемпионата Испании по футболу

Спорт
8 января, 0:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Встреча в Виго завершилась со счетом 2:2, в составе "Реала" два мяча забил Гарет Бэйл

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Нападающий "Реала" Гарет Бэйл (справа) в матче против "Сельты"

Нападающий "Реала" Гарет Бэйл (справа) в матче против "Сельты"

© EPA-EFE/Lavandeira jr

ТАСС, 8 января. Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Сельтой" в гостевом матче 18-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча в Виго завершилась со счетом 2:2.

В составе "Реала" два мяча забил Гарет Бэйл (36-я, 38-я минуты). У "Сельты" отличились Даниэль Васс (33) и Максимилиано Гомес (82). На 72-й минуте матча голкипер "Реала" Кейлор Навас отразил пенальти Яго Аспаса.

"Реал" не может одержать победу во втором матче чемпионата страны подряд. В прошлой игре действующий чемпион Испании крупно проиграл "Барселоне" на своем поле (0:3). Бэйл, дважды отличившись в матче с "Сельтой", записал на свой счет уже семь мячей в 13 матчах за клуб во всех турнирах.

Мадридцы занимают четвертое место в турнирной таблице, набрав 32 очка после 17 сыгранных матчей. "Сельта" идет на 14-й строчке, имея в активе 22 очка после 18 игр.

В следующем туре чемпионата Испании "Реал" дома сыграет против "Вильярреала", "Сельта" на выезде встретится с "Леванте".

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