"Вашингтон" победил "Сент-Луис" в матче НХЛ, Овечкин и Тарасенко забросили по шайбе

ТАСС, 8 января. "Вашингтон" обыграл "Сент-Луис" со счетом 4:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 27-ю шайбу в сезоне и единолично возглавил список лучших снайперов текущего чемпионата.

В составе "Вашингтона" шайбы забросили Бретт Коннолли (14-я минута), Овечкин (48), Ларс Эллер (51), победный гол на 5-й минуте дополнительного периода забил Никлас Бэкстрем. У "Сент-Луиса" отличились Владимир Тарасенко (22), Александр Стин (26) и Карл Гуннарссон (56). После игры Овечкин был признан второй звездой встречи, лучшим игроком стал Бэкстрем, третьей звездой признали Стина.

27-я шайба Овечкина в сезоне

Top ! @ovi8#CapsBlues #ALLCAPS pic.twitter.com/zB5PW9K5rM — Washington Capitals (@Capitals) 7 января 2018 г.

Овечкин провел на льду 22 минуты и 50 секунд, успев забросить шайбу, отдать голевую передачу и нанести два броска. Всего на счету 32-летнего россиянина теперь 45 очков (27 шайб + 18 передач) в 42 матчах сезона. Овечкин единолично занял первое место в споре лучших снайперов чемпионата, обогнав россиянина Никиту Кучеров из клуба "Тампа-Бэй", на счету которого 26 заброшенных шайб в 41 игре.

Другие российские хоккеисты "Вашингтона" Евгений Кузнецов (18 минут 31 секунда на льду, три броска) и Дмитрий Орлов (26 минут 34 секунды, два броска, четыре силовых приема) не смогли набрать очки за результативность в матче.

Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко сыграл в матче 22 минуты и 11 секунд, отметившись шестью бросками, одной заброшенной шайбой и одним силовым приемом. Тарасенко забил 18-й гол в сезоне, набрав 42-е очко (18+24) в 45 матчах. Голевую передачу Тарасенко отдал другой российский форвард "Сент-Луиса" Иван Барбашев, во второй игре подряд набравший результативные баллы. На счету 22-летнего Барбашева 3 очка (1+2) в 16 матчах.

Гол Тарасенко

This is what happens when Tarasenko gets some room in the slot. #stlblues pic.twitter.com/A93rmQOYn1 — St. Louis Blues (@StLouisBlues) 7 января 2018 г.

"Вашингтон" одержал четвертую победу подряд и продолжает занимать второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 55 очков в 42 матчах. "Сент- Луис" идет на третьем месте в таблице Запада, также имея в активе 55 очков, но после 45 игр. В следующем матче в ночь на среду "Вашингтон" дома сыграет против "Ванкувера", "Сент- Луис" также на своей площадке встретится с "Каролиной". В параллельных матчах "Виннипег" в гостях обыграл "Сан-Хосе" со счетом 4:1, а "Чикаго" с тем же счетом дома взял верх над "Эдмонтоном".