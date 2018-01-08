"Коламбус" обыграл "Флориду" по буллитам в матче НХЛ, Бобровский отразил 42 броска

ТАСС, 8 января. "Коламбус" в серии буллитов победил "Флориду" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 42 из 44 бросков по воротам и был признан первой звездой встречи.

Основное и дополнительное время матча завершились вничью - 2:2. В составе "Коламбуса" шайбы забросили Ник Фолиньо (10-я минута) и Пьер-Люк Дюбуа (38), голевую передачу которому отдал российский нападающий Артемий Панарин. У "Флориды" голы забили Джонатан Юбердо (21) с передачи россиянина Евгения Дадонова, еще один гол на счету Александра Баркова (59). В серии послематчевых буллитов командам пришлось провести 16 бросков, победный буллит на счету нападающего "Коламбуса" Джоша Андерсона.

Бобровский отразил 42 из 44 бросков (еще четыре броска он отразил в серии буллитов) по воротам и одержал 20-ю победу в 35 матчах сезона. После игры Бобровский был признан первой звездой встречи. Второй звездой стал голкипер "Флориды" Джеймс Раймер (46 отбитых бросков из 48), третьей - 19-летний нападающий "Флориды" Дюбуа, набравший два очка (1+1) по системе "гол+пас".

Российский форвард "Коламбуса" Панарин отдал 25-ю результативную передачу в сезоне, всего на его счету теперь 35 очков (10+25) в 43 матчах. Панарин провел на льду 24 минуты 44 секунды и нанес семь бросков по воротам соперника. Россиянин Дадонов из "Флориды" также отметился голевой передачей, сыграв 22 минуты 42 секунды, в его активе четыре броска по воротам Бобровского. Кроме того, Дадонов не реализовал свою послематчевую попытку, в отличие от Панарина, который сумел переиграть Раймера в серии буллитов.

Первый матч в НХЛ провел 22-летний российский нападающий "Флориды" Максим Мамин. Бывший хоккеист ЦСКА провел на льду 9 минут и 19 секунд, отметившись одним заблокированным броском и удалением за атаку игрока, не владеющего шайбой. Мамин был выбран "Флоридой" под 175-м номером на драфте новичков 2016 года. В Континентальной хоккейной лиге он выступал за ЦСКА, сыграв 171 матч, в которых набрал 47 очков (24+23).

"Коламбус" идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко в 43 матчах. "Флорида" занимает 13-ю строчку на Востоке, имея в активе 40 очков после 41 игры. В следующем матче в ночь на вторник "Коламбус" на выезде сыграет с "Торонто", "Флорида" 9 января на выезде встретится с "Сент-Луисом".