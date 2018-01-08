"Тампа" победила "Детройт" в матче НХЛ, Кучеров забросил 27-ю шайбу в сезоне

ТАСС, 8 января. Клуб "Тампа-Бэй" обыграл "Детройт" со счетом 5:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров забросил 27-ю шайбу в сезоне и сравнялся с Александром Овечкиным из "Вашингтона" на первой строчке в списке лучших снайперов сезона.

В составе "Тампы" отличились Дэн Жирарди (9-я минута), Тайлер Джонсон (15), Янни Гурде (39, 57) и Кучеров (54). У "Детройта" шайбы забросили Густав Нюквист (24) и Джастин Абделькадер (44)

27-й гол Кучеров в сезоне

NIKITA KUCHEROV WITH THE BEAUTY OF A SNIPE AND CELLY! 4-2 LIGHTNING! pic.twitter.com/E0vaMqZYle — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 8 января 2018 г.

Кучеров провел на льду 16 с половиной минут, отметившись тремя бросками по воротам "Детройта" и одной заброшенной шайбой. 24-летний россиянин забил 27-й гол в 42-х матчах сезона и вышел на первое место в списке лучших снайперов лиги, сравнявшись с Александром Овечкиным из "Вашингтона". На счету Овечкина также 27 голов в 42 играх текущего регулярного чемпионата. Всего на счету Кучерова уже 59 очков (27 шайб + 32 передачи) в 42 матчах.

Другой российский нападающий "Тампы" Владислав Наместников отдал две голевые передачи за 17 минут и 32 секунды на площадке. На данный момент на счету 25-летнего Наместникова уже 35 очков (15+20) в 42 играх сезона-2017/18. Это повторение его личного рекорда по количеству набранных очков в одном регулярном чемпионате, в сезоне-2015/16 Наместников в составе "Тампы" сыграл 80 встреч и набрал 35 очков (14+21). Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев провел на льду 15 минут, не отметившись результативными действиями.

Клуб "Тампа-Бэй" одержал 30-ю победу в сезоне и продолжает лидировать в Восточной конференции, набрав 63 очка в 42 матчах. Впервые в истории клуба команда одержала 30 побед за такой короткий период - 42 матча. Предыдущим рекордом было достижение сезона-2014/15, в котором "Тампа" одержала 30 побед за 48 игр в регулярном чемпионате.

"Детройт" занимает 12-е место в таблице на Востоке, имея в активе 41 очко после 41 игры. В следующем матче в ночь на среду "Тампа-Бэй" на своей площадке встретится с "Каролиной", "Детройт" свой следующий матч проведет в субботу на выезде против "Питтсбурга".