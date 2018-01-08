Гол Малкина в овертайме принес "Питтсбургу" победу в матче НХЛ с "Бостоном"

ТАСС, 8 января. "Питтсбург" со счетом 6:5 победил "Бостон" в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил две шайбы, одна из которых принесла победу клубу, и отдал одну результативную передачу, став лучшим хоккеистом встречи.

Основное время матча завершилось вничью - 5:5. В составе "Питтсбурга" голы забили Джейми Олексяк (4-я минута), Фил Кессел (12), Крис Летанг (14), Малкин (40) и Райли Шихаан (43), у "Бостона" отличились Райан Спунер (2), Брэд Маршанд (28), Ноэль Аккиари (29), Давид Пастрняк (33) и Дэвид Бэкес (38). Победную шайбу на 3-й минуте овертайма забросил Малкин, который был признан первой звездой встречи. Второй звездой стал нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби, на счету которого три голевые передачи, третьей звездой был признан Маршанд.

Победная шайба Малкина в овертайме

PHIL KESSEL AND EVGENI MALKIN PLAY CATCH AND MALKIN TUCKS IT HOME TO WIN IT FOR THE PENGUINS IN OVERTIME! pic.twitter.com/GrFdbzL87e — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 8 января 2018 г.

Малкин провел на льду 20 минут 57 секунд, нанес пять бросков, забил два гола, отдал голевую передачу и провел один силовой прием. На счету 31-летнего россиянина уже 42 очка (17 шайб + 25 передач) в 40 матчах сезона.

"Питтсбург" впервые с начала декабря сумел выиграть два матча подряд и поднялся на восьмое место в Восточной конференции, набрав 47 очков в 44 матчах. "Бостон" не смог продлить серию из трех победных игр, но благодаря набранному очку за ничью в основное время поднялся на третье место в турнирной таблице на Востоке, набрав 53 очка в 40 играх.

Следующие матчи оба клуба проведут 13 января. "Питтсбург" дома сыграет против "Детройта", а "Бостон" на выезде встретится с "Монреалем".

В другом матче дня "Вегас" на домашней площадке победил "Рейнджерс" со счетом 2:1, одержав 10-ю победу в последних 11 матчах.