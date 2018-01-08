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Малкин забил 12-й гол в овертаймах и установил новый рекорд "Питтсбурга"

Спорт
8 января, 7:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

31-летний россиянин обошел достижения Сидни Кросби и Марио Лемье, которые забросили по 11 шайб в дополнительные периоды в матчах регулярных чемпионатов НХЛ

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Евгений Малкин

Евгений Малкин

© AP Photo/Gene J. Puskar

ТАСС, 8 января. Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин забросил победную шайбу в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Бостоном" и установил новый рекорд в истории клуба.

Встреча в Питтсбурге завершилась со счетом 6:5. Малкин забросил победную шайбу на 3-й минуте овертайма и был признан первой звездой встречи. На его счету также гол в основное время и одна результативная передача.

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Победный гол стал для 31-летнего россиянина 12-м, забитым в овертаймах регулярных чемпионатов НХЛ. На это ему потребовалось провести 746 игр в регулярных чемпионатах. По количеству победных голов в овертаймах Малкин обошел достижения Сидни Кросби и Марио Лемье, которые в составе "Питтсбурга" забросили по 11 шайб в дополнительные периоды.

Лучшим в истории НХЛ по количеству голов в овертаймах является российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, на счету которого 22 гола за 963 матча в регулярных чемпионатах. Из действующих хоккеистов ближайшими преследователями Овечкина являются чех Яромир Ягр из "Калгари" (19 шайб, 2-е место), швед Даниэль Седин из "Ванкувера" (15, 6-е место), канадец Брент Бернс (12, 12-е место) и Малкин (12, 13-е место).

В текущем чемпионате НХЛ на счету Малкина уже 42 очка (17 шайб + 25 передач) в 40 матчах сезона.

Малкин выступает за "Питтсбург" с 2006 года, трижды выиграв с командой Кубок Стэнли. В 2009 году он был признан самым ценным хоккеистом плей-офф Кубка Стэнли, став первым россиянином завоевавшим приз "Конн Смайт Трофи", в 2012 году его признали самым ценным игроком регулярного чемпионата НХЛ. Действующий контракт Малкина с "Питтсбургом" рассчитан до завершения сезона-2021/22. В составе сборной России он дважды выиграл чемпионат мира (2012, 2014).

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