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Хоккеист "Торпедо" Захарчук дисквалифицирован на четыре игры КХЛ

Спорт
8 января, 9:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

В матче с "Сочи" Захарчук толкнул на борт нападающего Кэйси Уэллмана, за что получил большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры

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Степан Захарчук (справа)

Степан Захарчук (справа)

© Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 8 января. Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) дисквалифицировал защитника нижегородского "Торпедо" Степана Захарчука на четыре игры за толчок соперника на борт в матче регулярного чемпионата лиги. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

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6 января "Торпедо" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграло "Сочи" (1:2). На 40-й минуте Захарчук толкнул на борт нападающего сочинской команды Кэйси Уэллмана, за что получил большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры. 27 сентября Захарчук, выступая на тот момент за казанский "Ак Барс", отбывал восьмиматчевую дисквалификацию за силовой прием на защитнике "Металлурга" Александре Будкине.

"На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на защитника "Торпедо" Захарчука наказание по правилу 520 б (толчок на борт) "Руководства по судейству сезона 2017-18" - большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.), а также согласно п.1.12. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу. В соответствии с п. 4.3.2. ст. 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок "наказан вторым и каждым последующим большим + дисциплинарным до конца игры штрафом (5+20 минут) в разных матчах", то на него накладывается дополнительная двухматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф", - говорится в заявлении КХЛ.

31-летний Захарчук провел в нынешнем сезоне КХЛ 13 игр и сделал две результативные передачи.

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