Российский форвард "Питтсбурга" Малкин признан второй звездой дня в НХЛ

ТАСС, 8 января. Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин стал второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Малкин набрал три очка (два гола + передача) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона" (6:5 ОТ). 31-летний россиянин забросил победную шайбу на третьей минуте овертайма, для него данный гол стал 12-м, забитым в овертаймах регулярных чемпионатов НХЛ. Он установил новый рекорд клуба по данному показателю, обойдя достижения Сидни Кросби и Марио Лемье, которые в составе "Питтсбурга" забросили по 11 шайб в дополнительные периоды.

Первой звездой признан форвард "Тампы" Янни Гурд, который в гостевой игре с "Детройтом" (5:2) оформил "хет- трик Горди Хоу" - забросил шайбу, отдал результативную передачу и поучаствовал в драке. На его счету три очка в игре (2+1).

Третьей звездой дня стал нападающий "Филадельфии" Шон Кутюрье, забросивший две шайбы в домашней игре с "Баффало" (4:1).