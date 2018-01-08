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Бывшая первая ракетка мира Азаренко не сыграет на Australian Open

Спорт
8 января, 9:58 дата обновления: 8 января, 10:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Причиной отказа Азаренко стало судебное разбирательство по опеке над ее ребенком Лео

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Виктория Азаренко

Виктория Азаренко

© EPA/NIC BOTHMA

ТАСС, 8 января. Бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко отказалась от участия в Australian Open. Об этом заявил директор турнира Крейг Тили, слова которого приводит пресс-служба Женской теннисной ассоциации (WTA).

13 декабря 28-летняя теннисистка получила "специальное приглашение" (wild card) в основную сетку турнира от организаторов соревнования.

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"К сожалению, Азаренко не выступит в Австралии в этом году, хотя это ее любимый турнир, - заявил Тили. - Она с нетерпением ждем возвращения в Мельбурн в следующем году".

Причиной отказа Азаренко от участия стало судебное разбирательство по опеке над ее ребенком Лео. Ранее из-за этого же разбирательства она снялась с US Open, который проходил с 28 августа по 10 сентября 2017 года. Азаренко на предстоящем турнире заменит 24-летняя представительница Австралии Айла Томлянович, которая занимает седьмое место в Чемпионской гонке WTA и 108-е - в рейтинге WTA.

Азаренко дважды становилась победительницей Australian Open в одиночном разряде (2012, 2013) и дважды выходила в финал турнира (2008, 2011), в 2009 году стала финалисткой Roland Garros в одиночном разряде (2009). Также она выигрывала US Open в миксте с белорусом Максимом Мирным (2007) и Roland Garros в миксте с американцем Бобом Брайаном (2008). Кроме того, она является чемпионкой Олимпийских игр - 2012 в миксте (с Мирным) и бронзовым призером в одиночном разряде.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 15 по 28 января.

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