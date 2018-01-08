Тренер сборной России: уровень молодежного ЧМ по хоккею вырос за последние годы

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Средний уровень соревнований в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею за последнее время вырос. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России Юрий Бабенко.

Чемпионами мира на прошедшем турнире в американском Баффало стали канадцы, обыгравшие в финале шведов. Россияне, сыгравшие на предварительной стадии в группе со шведами, швейцарцами, белорусами и чехами, на стадии четвертьфинала проиграли американцам.

"Средний уровень турнира вырос, что было заметно по крайней мере в нашей группе. Мы старались на групповом этапе подтянуть "физику", и чувствовалось, что на этом этапе не уступили никому и даже в чем-то превосходили. У нас команда, всегда претендующая на самые высокие места, осталась впервые без медалей за восемь лет, что говорит о высоком уровне развития хоккея, - сказал Бабенко. - Те же канадцы за это время три раза были без наград".

"Федерация хоккея России сделала все, что нам требовалось для подготовки. Все условия были созданы для тренерского штаба и игроков", - добавил он.

Российская команда вылетела домой лишь после завершения турнира. "Психологически еще не успели восстановиться. Все эти дни после игры мы ходили и не понимали, как мы вылетели. Смотрели хоккей со всеми командами, с которыми должны были играть, и слезы наворачивались. Но это все прошло, надо двигаться дальше", - сказал нападающий россиян Андрей Алтыбармакян.