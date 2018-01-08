Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер сборной России: уровень молодежного ЧМ по хоккею вырос за последние годы

Спорт
8 января, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Сборная России осталась впервые без медалей за восемь лет, что говорит о высоком уровне развития хоккея, считает специалист

Поделиться
Материал из 1 страницы
Тренер сборной России Юрий Бабенко

Тренер сборной России Юрий Бабенко

© Елена Руско/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Средний уровень соревнований в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею за последнее время вырос. Такое мнение ТАСС высказал тренер сборной России Юрий Бабенко.

Чемпионами мира на прошедшем турнире в американском Баффало стали канадцы, обыгравшие в финале шведов. Россияне, сыгравшие на предварительной стадии в группе со шведами, швейцарцами, белорусами и чехами, на стадии четвертьфинала проиграли американцам.

Смотрите также

Суперсерия помогла Сухачеву устранить ошибки в игре перед молодежным ЧМ по хоккею

Браташ: игра в большинстве повлияла на результат сборной РФ по хоккею на молодежном ЧМ

Тренер молодежной сборной РФ по хоккею взял на себя вину за поражение от американок на ЧМ

Яшин: результат российских хоккеистов на молодежном ЧМ добавляет оптимизма в будущем

"Средний уровень турнира вырос, что было заметно по крайней мере в нашей группе. Мы старались на групповом этапе подтянуть "физику", и чувствовалось, что на этом этапе не уступили никому и даже в чем-то превосходили. У нас команда, всегда претендующая на самые высокие места, осталась впервые без медалей за восемь лет, что говорит о высоком уровне развития хоккея, - сказал Бабенко. - Те же канадцы за это время три раза были без наград".

"Федерация хоккея России сделала все, что нам требовалось для подготовки. Все условия были созданы для тренерского штаба и игроков", - добавил он.

Российская команда вылетела домой лишь после завершения турнира. "Психологически еще не успели восстановиться. Все эти дни после игры мы ходили и не понимали, как мы вылетели. Смотрели хоккей со всеми командами, с которыми должны были играть, и слезы наворачивались. Но это все прошло, надо двигаться дальше", - сказал нападающий россиян Андрей Алтыбармакян.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
2
Источник: ЕС не требует в ВТО денежных компенсаций от РФ за запрет поставок свинины
3
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград - Москва
4
ЦБ РФ опубликовал новации в банковской системе 2018 года
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Дебош на борту самолета в Сочи обошелся москвичке в 300 тыс. рублей
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама