Андрей Рублев поднялся с 39-го на 32-е место в рейтинге ATP

ТАСС, 8 января. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 39-й на 32-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

На прошлой неделе Рублев дошел до финала турнира ATP в Дохе (призовой фонд - $1,28 млн), где проиграл французу Гаэлю Монфису со счетом 2:6, 3:6.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Рейтинг ATP, версия от 8 января:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 10600 очков

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 9605

3 (3). Григор Димитров (Болгария) - 4990

4 (4). Александр Зверев (Германия) - 4610

5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 4060

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) - 3805

7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) - 3775

8 (8). Джек Сок (США) - 3165

9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) - 3060

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 2615…

32 (39). Андрей Рублев (Россия) - 1373…

48 (45). Карен Хачанов (Россия) - 1030…

71 (72). Евгений Донской (Россия) - 704…

84 (65). Даниил Медведев (Россия) - 642…

91 (84). Михаил Южный (Россия) - 604.