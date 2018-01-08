Андрей Рублев поднялся с 39-го на 32-е место в рейтинге ATP

Андрей Рублев
© EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL
ТАСС, 8 января. Россиянин Андрей Рублев поднялся с 39-й на 32-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.
На прошлой неделе Рублев дошел до финала турнира ATP в Дохе (призовой фонд - $1,28 млн), где проиграл французу Гаэлю Монфису со счетом 2:6, 3:6.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло.
Рейтинг ATP, версия от 8 января:
- 1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 10600 очков
- 2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 9605
- 3 (3). Григор Димитров (Болгария) - 4990
- 4 (4). Александр Зверев (Германия) - 4610
- 5 (5). Доминик Тим (Австрия) - 4060
- 6 (6). Марин Чилич (Хорватия) - 3805
- 7 (7). Давид Гоффен (Бельгия) - 3775
- 8 (8). Джек Сок (США) - 3165
- 9 (9). Стэн Вавринка (Швейцария) - 3060
- 10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) - 2615…
- 32 (39). Андрей Рублев (Россия) - 1373…
- 48 (45). Карен Хачанов (Россия) - 1030…
- 71 (72). Евгений Донской (Россия) - 704…
- 84 (65). Даниил Медведев (Россия) - 642…
- 91 (84). Михаил Южный (Россия) - 604.
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